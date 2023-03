Atalanta, Gasperini: "Napoli squadra straordinaria, tre recuperi in vista del Maradona"

Notizie Calcio Napoli - Napoli-Atalanta, sarà questo il prossimo impegno in programma sabato sera alle 20.45 per la 26a giornata di Serie A. Del match ne ha parlato anche Gian Piero Gasperini, tecnico della squadra bergamasca, nella conferenza stampa dopo lo 0-0 contro l’Udinese:

“Andremo a giocare contro una squadra straordinaria. Contro la Lazio ieri hanno attaccato a lungo pur non riuscendo a segnare”. Poi il punto sugli infortunati: “Scalvini penso che possa recuperare per la prossima, i guai muscolari ci sono ma per fortuna nulla di serio. Zapata lunedì sarà con la squadra e vedremo. Ma dobbiamo pensare a chi recupereremo nell’immediato: Muriel e Pasalic saranno a disposizione, penso che recupereremo anche Scalvini”.