Atalanta, Gasperini: "Mazzarri? Grandi ricordi nel derby di Genova. Napoli in difficoltà, magari quest'anno..."

Notizie Calcio Napoli - Intervenuto a Radio Serie A, Gian Piero Gasperini ha parlato di Walter Mazzarri che affronterĂ nel prossimo weekend: “Sono legato ai derby di Genova dove c’era lui sulla panchina della Sampdoria. Erano belle partite, la Sampdoria giocava in Europa mentre il Genoa arrivava dalla Serie B ed è poi cresciuto. C’erano giocatori come Pazzini, Cassano, Milito, Thiago Motta in quei match… erano grandi partite. Atalanta-Napoli ora sarĂ una sfida importante per entrambe le squadre, loro per il cambiamento che hanno avuto, noi perchĂ© iniziamo una serie di partite importanti. Milan e Napoli stanno vivendo delle difficoltĂ quest’anno e questo aumenta le possibilitĂ per la zona Champions”.Â