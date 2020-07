Atalanta, Gasperini in conferenza: "Napoli squadra costruita per lo scudetto, gara importante per la classifica! Azzurri possono fare un filotto di risultati..." [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'Atalanta moralmente sta molto bene, siamo partiti con tre vittorie ed è stato fondamentale sia per la classifica che per il morale. in ogni gara, però, bisogna resettare tutto e ripartire. E' una situazione uguale per tutti ma complicata da gestire per chiunque. Napoli? E' una grande squadra, era strano l'andamento precedente. Sta facendo molto bene e sta dimostrando tutto il suo valore, pensavamo tutti ad inizio stagione che potesse lottare per lo scudetto con Juventus, Lazio ed Inter. Ha avuto dei problemi ma ora sta venendo fuori.

Temo il valore della squadra, ha una rosa importantissima con tante varianti soprattutto in attacco e centrocampo. E' costruita per lottare per traguardi molto importanti. Sono assenti Malinovskyi e Palomino, per il resto ci sono tutti. Indubbiamente è una partita molto attesa anche per la classifica. Abbiamo un buon vantaggio ma consideriamo il Napoli una squadra capace di fare un filotto di risultati importante. Siamo concentrati su quello che è il nostro traguardo, nonostante il vantaggio che abbiamo i punti sono ancora tanti e dobbiamo conquistarli".