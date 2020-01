Atalanta, Gasperini: "Il Napoli può rientrare in corsa per l'Europa, sarà durissima per le prime sette"

Serie A - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Noi vogliamo entrare in Europa, non è un obiettivo facile. Il Napoli è dietro di noi e può rientrare, ci sono altre grandi squadre come Milan, Torino, Parma, Cagliari. Il campionato sarà durissimo per i primi sei-sette posti. Poi il divario è una partita di differenza. Con una gara sei dentro in Champions, con un'altra in Europa, oppure fuori da tutto. Bisogna giocare, vogliamo ripeterci e magari fare meglio".