Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto a margine di un evento dedicato ai piccoli tifosi della Dea ad Orio Center. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sarà un ciclo molto difficile, incontriamo Lazio, Napoli e Sampdoria in trasferta, poi due volte il Manchester City e Cagliari e Udinese in casa. Per sognare e sperare bisogna incontrare queste difficoltà".