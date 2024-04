Intervenuto in conferenza stampa per Fiorentina-Atalanta per la semifinale di andata della Coppa Italia, Gian Piero Gasperini è velocemente tornato anche sulla vittoria del Maradona: “A Napoli abbiamo fatto bene sul piano tecnico, pochi passaggio sbagliati e abbiamo difeso bene e siamo stati abili nella fase difensiva. Tutto questo significa che stiamo fisicamente bene e ho cambiato più giocatori anche in ottica delle tante partite all’orizzonte”.