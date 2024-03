Notizie Napoli calcio. Gianpiero Gasperini, allenatore Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Atalanta:

“Scamacca titolare? Accendete sempre i riflettori su un giocatore, noi invece siamo un complesso di squadra con calciatori che a turno danno il loro contributo. Magari non abbiamo una stella, ma una squadra molto solida visto che ci sono tante partite da affrontare. Vogliamo restare in alto ed approdare in una competizione importante”.