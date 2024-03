Atalanta, Gasperini a Dazn: "Quando vinci a Napoli si è felici, siamo stati superiori ed abbiamo vinto con merito"

Notizie Napoli calcio. Gianpiero Gasperini, allenatore Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Atalanta 0-3:Â

“Quando vinci 3-0 a Napoli non puoi che essere felice e soddisfatto. Abbiamo creato tanto giĂ nel primo tempo, tenendo sempre in mano la partita. Normale che loro hanno qualitĂ per creare con giocatori come Osimhen, ma noi siamo stati superiori ed abbiamo vinto con merito la partita”.Â

Alchimia di squadra: “Abbiamo raggiunto un livello di efficienza importante, anche quando mancano calciatori c’è sempre chi riesce a dare un apporto importante. Per noi è fondamentale viste le tante partite, magari proprio perché ruotiamo tanto abbiamo raggiunto questo livello qualitativo”.

Su Scamacca: “Normale che giocare sia importante per tutti, ma non è sempre facile trovare chimica di spogliatoio. In questo momento abbiamo un grande feeling, con partecipazione ottimale di tutta la squadra. Hateboer non giocava da tempo ed ha fatto bene, così come Toloi quando è entrato. Magari i miglioramenti di calciatori come Scamacca è dovuto anche a questi esempi. Normale che Spalletti faccia le sue scelte, io ho visto uno Scamacca in crescita in tutta la stagione ed è in doppia cifra. Se l’aspettativa è che faccia 30 gol allora è eccessivo, io mi auguro che faccia sempre di piĂą e diventi fondamentale anche per la Nazionale, ma noi siamo molto soddisfatti di lui”.Â

Voglia di vincere un trofeo? Il nostro trofeo è stato quello di aver mantenuto questa squadra a questi livelli per tanti anni. L’unico trofeo che può essere accostato a noi è la Coppa Italia, magari l’Europa League che però non viene vinta da un’italiana da oltre 20 anni. Bergamo è un ambiente che mi aiuta molto, ma l’importante è la chimica di spogliatoio che non sempre è riproducibile ogni anno. Può capitare di essere appagati qualche volta”.Â