Aston Villa, Emery conferma: "Dendoncker è vicino all'addio, ma non lo sostituiremo"

Ultime news calcio Napoli - Unai Emery ha parlato oggi pomeriggio in conferenza stampa, prima della partita del quarto turno di FA Cup contro il Chelsea di domani. L'allenatore dell'Aston Villa ha di fatto annunciato l'addio di Leander Dendoncker, che sarà presto ufficiale al Napoli, sottolineando che il club non sta cercando attivamente un sostituto:

"È un periodo difficile, è il periodo dei trasferimenti. Perché non è così semplice migliorare, ci vuole tempo per migliorare la squadra col mercato. Ora Dendoncker è più o meno vicino alla partenza. L'anno scorso non eravamo in Europa e ora siamo più o meno costantemente tra i primi sette".