Asta per la maglia di Maradona, Gomez svela: "Ci ho provato, solo per Diego si può arrivare a certe cifre"

Ultime notizie calcio Napoli - "El Papu" Gomez, capitano dell'Atalanta, in una diretta su Instagram con Fabio Cannavaro ha parlato dell'asta per la maglia di Diego Armando Maradona organizzata, per beneficenza, dalla fondazione Cannavaro-Ferrara ed alla quale ha partecipato anche lui:

"Ho fatto offerte, ma non sono riuscito a vincere niente. Almeno ho fatto salire un po' l'asta (ride, ndr). Una follia davvero la cifra raggiunta. La cosa bella della maglia di Diego era il fatto che fosse sicuramente autentica, quando le compri non sai mai da dove arriva la maglia di Diego. In questa asta tutti sapevamo che era quella ottenuta da Ferrara direttamente da Diego. Io ci ho provato, sono un fan delle maglie, ho il mio museo. Solo per Diego si può arrivare a cifre del genere (55mila euro, ndr)".

Interviene Cannavaro: