Asprilla: "Io dovevo superare Baresi, Maldini e Cannavaro! Osimhen oggi contro chi gioca?"

Napoli Calcio - Nessun paragone tra Victor Osimhen e Faustino Asprilla. Quest’ultimo, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha infatti respinto con forza questo confronto spiegandone anche i motivi.

A sua detta, infatti, l’attaccante azzurro gioca in un campionato italiano totalmente ridimensionato rispetto a quello in cui si è invece affermato l’ex attaccante del Parma:

"Paragone con me? Non esiste. Vi ricordo che io ho giocato in Serie A quando c’erano Van Basten, Gullit, Baresi, Maldini, Del Piero, Roberto Baggio… Devo andare avanti? Io, per fare gol, dovevo superare gente come Baresi, Maldini, Cannavaro, Costacurta, Vierchowod. E qualche volta me li sono pure bevuti. Adesso chi sono i difensori? Contro chi gioca Osimhen? Non esiste paragone tra il calcio di oggi e quello in cui ho giocato io”.