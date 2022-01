ASL Salerno, Saggese Tozzi a CN24: "Napoli-Salernitana, si decide domenica! Solo con tamponi negativi si gioca"

Ultimissime notizie di Serie A riguardo il rinvio Napoli-Salernitana. A calcio Napoli 24 è intervenuto Saggese Tozzi dell'ASL di Salerno sui tamponi.

Rinvio Napoli-Salernitana, l'ASL di Salerno a CN24

Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL di Salerno, è intervenuto in diretta per Napoli Salernitana ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"L’ASL interviene come il protocollo permette. La Salernitana farà un tampone di controllo oggi o domani, quando arriva il tampone negativo i calciatori sono liberi. E’ la società a fare controlli per i giocatori, solitamente entro le 12 fanno tamponi di controllo e possono farlo già oggi oppure domani. Se ci sarà un numero di giocatori di negativo congruo allora si potrà giocare la partita con il Napoli. Spesso non escono fuori dettagli quando l'ASL blocca una squadra, tutte le ASL lavorano allo stesso modo"