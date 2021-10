As, Calemme: "Rinnovo Insigne? Spalletti innamorato di lui, sarà una trattativa lunga e snervante ma l'accordo arriverà"

Napoli Calcio - Mirko Calemme, giornalista di As, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Rinnovo Insigne, vedo pessimismo più sui media che nei protagonisti. Credo che ci sia la volontà di trovare un accordo e poi c'è Spalletti che è quasi innamorato di Lorenzo. Non voglio dire che c'è ottimismo, sarà una trattativa lunga e snervante ma l'accordo arriverà".