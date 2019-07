As, Calemme: "James andrebbe all'Atletico, ma la priorità resta il Napoli. Entro la settimana si deciderà il suo futuro"

Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo AS, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli:

"La certezza è che James voglia venire al Napoli e il fatto che Ancelotti lo ribadisca ad ogni intervista conferma tutto. James s'è promesso al Napoli e c'è l'accordo totale tra il suo agente Jorge Mendes e il presidente De Laurentiis. James, se non si chiude l'accordo tra Napoli e Real Madrid, deve cercarsi un'alternativa e l'unica alternativa gradita è l'Atletico Madrid. All'Atletico ci andrebbe, ma la priorità resta il Napoli. In questa settimana il Real Madrid vuole chiudere la cessione. Non è una manovra di disturbo quella dell'Atletico, Simeone lo vuole davvero".