AS, Calemme: "I 4 centrali hanno reso questa stagione un inferno! Juan Jesus per esempio..."

“La qualità offensiva del Napoli è fuori discussione, ma tra i disastri che hanno reso un inferno questa stagione c'è la scelta di puntare su quattro centrali che non sarebbero titolari in alcuna delle attuali prime quattro. Juan Jesus, per esempio, era un'ottima riserva, ma da prima scelta il suo elenco di errori gravi aumenta di giornata in giornata. A Monza altri due gol sui quali le sue scelte pesano tanto”.

Questo il commento di Mirko Calemme, giornalista corrispondente per AS, su Monza-Napoli sui suoi canali social.