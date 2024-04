AS, Calemme a CN24: "Barcellona su Kvaratskhelia? Il Napoli lo metterebbe sul mercato per una cifra monstre"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di AS Mirko Calemme è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Barcellona su Kvaratskhelia? Il Napoli lo metterebbe sul mercato per una cifra monstre attorno ai 130 milioni di euro: al Barcellona piace, ma il Napoli vorrebbe costruire il nuovo corso attorno all’attaccante georgiano, perno del nuovo progetto con un diverso direttore sportivo. Kvaratskhelia guadagna poco ma il suo contratto dovrà cambiare, il Napoli è rassegnato a perdere Osimhen ma non Kvara: ciò non esclude l’interesse del Barcellona però. Kvaratskhelia non dirà mai di essere tifoso del Real Madrid, il suo agente ed il padre sono tifosi del Barcellona: ad oggi però sono discorsi che cozzano con la volontà del Napoli di tenere il georgiano in squadra rinnovandogli il contratto. Se non si presenta qualcuno con 130 milioni di euro cash, Kvara non si muoverà. Ed il Barcellona a cifre così alte non può arrivare”