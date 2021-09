Arrigoni a CN24: "Spalletti è il miglior allenatore degli ultimi 20 anni: la squadra sembra giocare a memoria"

Napoli calcio - Daniele Arrigoni, ex allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli ha fatto una grande gara come le altre precedenti, la squadra sembra giochi insieme già da tempo con Spalletti che gli ha dato una quadratura importante. Per me, lo dico da anni, Spalletti è l'allenatore più bravo in circolazione. Probabilmente conosceva già la squadra ed il suo potenziale, c'è però da dire anche che Gattuso è stato sfortunato lo scorso anno con Osimhen perché non l'ha quasi mai avuto a pieno regime. Spalletti è bravo a cambiare il suo canovaccio tattico in corso d'opera individuando sempre i punti deboli degli avversari. Luciano è il migliore allenatore degli ultimi 20 anni"