Notizie Napoli calcio - Daniele Arrigoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Il Bologna ha dimostrato in questo scorcio di campionato di poter fare risultato contro tutti. Il Napoli deve recuperare terreno e la classifica non è delle migliori anche se molte partite meritava di vincerle. Di Lorenzo? Incarna lo spirito del calciatore che ha fatto sacrifici provenendo dalle categorie inferiori dove ci sono calciatori come lui che possono fare bene ad altissimi livelli"