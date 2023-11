Aronica: "Natan su Bellingham lo lascia via facile, non si possono concedere gol così semplici"

Ultime notizie Napoli - L'ex difensore del Napoli Salvatore Aronica è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

"Mi ha stupito la facilit√† con la quale il Napoli ha subito gol. Natan su Bellingham non segue l'uomo, non √® a contatto, lo lascia andare con troppa facilit√†. Purtroppo √® un peccato perch√© a quei livelli e con quella qualit√†, non puoi concedere queste palle gol cos√¨ semplici. Eppure il Napoli ha disputato un ottimo match, ma ha lasciato questi gol facili agli avversari che gi√† sono forti. Sul gol di Bellingham a palla scoperta c'era troppo poco tempo per salire e provare il fuorigioco, in quei casi il difensore brasiliano deve scappare all'indietro ma lo deve fare in maniera pi√Ļ concreta per assottigliare le distanze con l'avversario e favorire anche un'eventuale uscita del portiere"