Aronica a CN24: "Spirito garibaldino e coraggio, così battemmo la Juve in finale di Coppa Italia! Ecco cosa ci chiese Mazzarri nello spogliatoio"

Ultime notizie calcio Napoli – Salvatore Aronica, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Alla vigilia di quella finale con la Juventus eravamo sfavoriti ma riuscimmo a portare a casa la coppa grazie ad uno spirito garibaldino e tanto coraggio. Queste cose serviranno anche domani, vincere la Coppa Italia svolterebbe la stagione. Mazzarri era il condottiero della squadra e predicava un pizzico di incoscienza. Quello era un Napoli operaio. Il napoli visto con Gattuso ha lavorato molto sulla fase difensiva, credo che domani scenderanno in campo ancora una volta Maksimovic e Koulibaly. In questo momento loro due trasmettono grande tranquillità. Il Napoli faticherà meno ad entrare in condizione e quindi me la aspetto meglio dal punto di vista atletico. I calciatori piccoli fisicamente entrano prima in condizione e questo è un elemento importante. Il tifo è un elemento importante, ancor di più in una finale, ma domani sarà fondamentale essere accorti ed attento”.