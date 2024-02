Aronica a CN24: "Il Napoli nel mercato di gennaio ha solo allungato la rosa, ma qualitativamente ha fatto poco. Speravo di tornare con Mazzarri"

Napoli - Salvatore Aronica è intervenuto ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live su CN24TV:

"Demme? Purtroppo funziona così, i mercati ci hanno abituato a tante pecurialità e ogni situazione ha storia a se. Conoscendo Mazzarri e sapendo quello che è il suo valore, ero convinto avrebbe cambiato a livello tattico visto che si prendevano tanti gol. Si è dovuto inventare qualcosa perché mancavano anche 7 pedine. Ostigard ha fatto una grande partita con la Lazio, la sua conferma ha bloccato l'arrivo di Perez. Il Napoli nel mercato di gennaio ha solo allungato la rosa, ma qualitativamente ha fatto poco. Ritorno al Napoli'? Ho un grande rapporto con Mazzarri, l'intenzione mia era quella di tornare con lui poi però non è andato a buon fine perché quando entri a stagione in corso è sempre complicato, non c'erano i presupposti, in futuro ci spero".