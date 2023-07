Armani: "Felice di rinnovare la collaborazione con il Napoli, ha dato prova di grande coesione e carattere”

La collezione 2023/2024 è stata disegnata per la terza stagione consecutiva da Valentina De Laurentiis in collaborazione con EA7. Il progetto di autoproduzione del Club è sempre più un punto di riferimento per il settore del fashion sportivo e promette continue novità su tutto l’arco della stagione sportiva.

Giorgio Armani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Armani, commenta:

“Mi piacciono i rapporti duraturi: nascono da valori comuni e si basano sulla lealtà. La lealtà è il collante anche del gioco di squadra: per questo sono felice di rinnovare la collaborazione con il Napoli, una squadra che ha dato prova di grande coesione e carattere”.