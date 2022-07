Argurio: "Koulibaly potrebbe andare via per aiutare il Napoli, vi spiego..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Christian Argurio, direttore sportivo ex Messina:

Andare a parametro zero sembra diventata una mossa dei calciatori e dei loro procuratori

"Sembra di sì, soprattutto se guardiamo a Dybala e Bernardeschi. A volte si tira la corda al punto tale che si rischia di spezzarla, come nel caso di Federico che ha rischiato di restare col cerino in mano. Bisognerebbe accordarsi in anticipo con i calciatori, non all'ultimo minuto, per evitare queste situazioni. Bisogna allungare i contratti a due anni dalla scadenza, ma questo è il calcio moderno, ed è difficile da gestire anche per i dirigenti. Per Koulibaly, comunque, nonostante sono convinto resterà al Napoli, sono certo che non correrà mai il rischio di restare col cerino in mano. Nel ruolo del difensore c'è sempre tanto mercato, tant'è vero che sembra il calciomercato stia dando priorità a questo ruolo, basti pensare a de Ligt per cui si parla di cifre fuori portata per le squadre italiane. Vorrei altresì fare i miei complimenti a Maldini e Massara che, nonostante dei problemi sul rinnovo contrattuale, sono riusciti a fare un grandissimo lavoro e stanno continuando a farlo, prendendo uomini di esperienza portandosi per primi su giovani di talento come De Ketelaere, ragazzo che a ventuno anni ha già giocato in Champions ed in Nazionale. La Juve, invece, con Di Maria ha fatto un gran colpo, nonostante l'età".



Cosa ne pensi di Gvardiol

"Difensore molto forte, che in Italia può fare molto bene, ma bisognerebbe dargli il tempo di ambientarsi al nostro calcio, un po' come accaduto con Koulibaly. Sicuramente è un giovane che ha bruciato le tappe, viene da una scuola importante quale è quella della Dinamo Zagabria e può già giocare in Serie A ad ottimi livelli. Non ce ne sono molti di così validi in quel ruolo ed a quella età. Purtroppo è il discorso inverso: dalle nostre parti nessuno rischia cifre su un calciatore così giovane che viene da un altro campionato".



Cosa dovrebbe fare la Juventus con de Ligt?

"Da ciò che mi risulta, il trasferimento al Bayern Monaco è molto vicino. La cifra è nota, perché si parla di clausola rescissoria da 120mln di euro. Con quei soldi, i bravi dirigenti bianconeri come Cherubini sapranno sostituire alla grande l'olandese. A me piacerebbe vedere Bremer alla Juve, ma sappiamo che Allegri gradisce anche Gabriel dell'Arsenal. Koulibaly? Conoscendo bene l'ambiente napoletano, mi sembra difficile che lascino partire il senegalese, anche se nel calcio moderno non ci sono più bandiere. Il Napoli avrebbe bisogno di monetizzare qualcosa col ragazzo, onde evitare di perderlo a zero nella prossima stagione, ma è un uomo integerrimo e non credo possa fare uno sgarbo del genere ai suoi tifosi. Anzi, aggiungo: Koulibaly potrebbe decidere di partire proprio per aiutare il club a monetizzare ed a trovare le fonti economiche da investire sul mercato".