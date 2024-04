Arciello: "Calzona ha raccolto i cocci del Napoli, solo chi è dietro le quinte sa il tipo di lavoro che ha fatto"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante il post-partita di Napoli-Atalanta, è intervenuto il procuratore Willy Arciello, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Calzona ha raccolto i cocci del Napoli, solo chi è dietro le quinte sa il tipo di lavoro che ha fatto per ridare dignità ad una squadra che l’aveva persa: qualche risultato c’è stato, ma è normale che alla fine della stagione si tireranno le somme. Non so se Calzona proseguirà a Napoli, verrà valutato il lavoro del mister che è un lavoro apprezzato da chi è dietro le quinte: il mister ha grande riconoscenza nei confronti della federazione slovacca dove ha svolto un grande lavoro, è compatibile con la situazione Napoli ma ovviamente tutto dipende dai risultati.

Manna nuovo ds? Potrebbe essere il profilo giusto, ma la speranza è che gli venga dato maggiore spazio rispetto a quello avuto da un grandissimo professionista come Mauro Meluso, arrivato dopo la firma dell’allenatore.

Calzona resterebbe a Napoli anche senza allenare? Andrebbe chiesto a lui, gi√† da qualche anno ha intrapreso la strada da primo allenatore‚ÄĚ