"Arbitra chi mi dà garanzie e chi è in forma", Rocchi punisce chi ha fallito

Ultime notizie Serie A - Le designazioni diramate ieri da Gianluca Rocchi rispecchiano quanto il designatore arbitrale aveva espresso, senza temere di essere frainteso, la scorsa settimana a Coverciano: «Arbitra chi mi dà garanzie e chi è in forma». Chi ha avuto la propria chance, come Rapuano, Massimi, Abisso, Ayroldi e l’ha fallita dovrà faticare. L'analisi del Corriere dello Sport:

“La CAN è tornata all’antico, a quando c’era un gruppo (i migliori) che arbitravano stabilmente (ma non unicamente) in A e un altro (fra i quali quelli che dovevano crescere) in B. In campo dieci arbitri di cui tutti, tranne Colombo (diventato internazionale con 23 gare in A), hanno alle spalle almeno otto anni fra CAN A e B, con un bagaglio complessivo di 1036 gare (il decano è Orsato con 283 partite, nel club dei centenari anche Massa 196, Pairetto 112 e Di Bello 156). «Domenica andate in campo con la cattiveria e mangiate l’erba, chi tira indietro la gamba di un centimetro sta a casa, chi ha fame, voglia e grinta uscirà ogni domenica, a nastro» ha detto il designatore ieri durante la call con il gruppo CAN”.