Apre Crazy Pizza a Napoli, Briatore: "Vi dico subito perché non temo le pizzerie napoletane"

Crazy Pizza apre a Napoli, ma Flavio Briatore reduce da dichiarazioni poco felici non teme la concorrenza nonostante quella del Vesuvio sia la città della pizza per eccellenza in tutto il mondo.

A spiegarlo è lui stesso: “Concorrenza? Noi siamo diversi”, riporta La Repubblica oggi in edicola. L’imprenditore si è poi pronunciato con le seguenti parole all’inaugurazione: “Il brand Napoli è figo. Non pensavo di arrivare a Napoli eppure adesso sono proprio qui. A Napoli. E devo dire che ho trovato una città stupenda, sarà il motivo per tornarci”.

E come detto, appunto, non teme la concorrenza: “Questa non è una pizzeria. Si viene qui e si trascorre una serata tranquilla. Non siamo in competizione con i pizzaioli napoletani, facciamo un’altra cosa, c’è intrattenimento, noi siamo diversi. Rispetto tutti, ho ringraziato anche Sorbillo del suo corno portafortuna. Abbiamo trovato a Napoli ragazzi con un entusiasmo veramente incredibile, vinceremo la sfida e poi non c’è un’esclusiva. La pizza la fanno in tutto il mondo. Mettiamo una bella bandierina”.

Prezzi Crazy Pizza a Napoli: quanto costeranno pizze e altro

Già noti i prezzi. Una Margherita costerà 17 euro, la Bufalina invece 34 e si sale ancora con pizza esclusiva a base di Patanegra a 68 euro. Serviranno dai 20 ai 30 euro per le insalate. Non mancheranno vini con prezzi anche vertiginosi: partendo da circa 65 euro, si arriva anche a oltre 100 fino a 400 e 1.700€ per il Masseto Igt per esempio.