Antonelli rivela: “Deulofeu era del Tottenham, l’infortunio ha fatto saltare tutto”

Rivelazione di mercato da parte dell’ intermediario Stefano Antonelli intervistato per la rubrica “A tu per tu” di Tuttomercatoweb. Il protagonista è il talento di casa Udinese Deulofeu. “Non è andato alla Roma ma soprattutto al Tottenham che è stata la squadra più vicina. Non se n’è parlato ed è stato giusto così, è stata una trattativa riservata. Un’operazione praticamente conclusa. Poi il calciatore per un risentimento fisico ha dovuto fare una pulizia al ginocchio e così. - ha rivelato Antonelli - è saltato tutto”.