Antonelli: "Icardi? In Italia se lo possono permettere solo Juventus e Napoli"

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’agente Stefano Antonelli:

“In Italia siamo abituati a far le cose all’ultimo, ma vedo due massimo tre cose importanti che possono ancora accadere: terrà banco Icardi, nessuno sa cosa succederà, non capisco come possa rimanere ma non è da escludere. Dove può andare Icardi? Sono pochi ad avere spazio e poterselo permettere: in Italia solo Juventus e Napoli, all’estero forse Psg e Atletico. L’unica situazione che accontenterebbe tutte le parti forse sarebbe scambio Dybala-Icardi e non è ancora detto che non si faccia: a quel punto Politano potrebbe andare alla Fiorentina. Nel momento in cui ha verificato che non c’erano le condizioni per De Paul, Pradè è stato perfetto perché ha un rapporto da mantenere con l’Udinese. Però la Fiorentina prenderà un giocatore in quel ruolo. Che sia Raphinha o magari Politano.