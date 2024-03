Antonella Fiordelisi, ex schermitrice e oggi influencer, ha parlato a Chi di Gonzalo Higuain: "Quando mi ha scritto su Instagram avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendone altre. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto, e lo dissi pubblicamente. Non lo rifarei: il mio nome finì su tutti i giornali del mondo".