Ultime notizie calcio Napoli - Giancarlo Antognoni, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb su Napoli-Fiorentina:

"E' una partita secca e credo equilibrata, anche se per la squadra di Italiano pesa il ko col Torino. Intanto la Fiorentina si è rafforzata sul mercato. Piatek è un buon vice Vlahovic, Ikonè ha un curriculum importante nel Lille, ora va visto in Italia. Credo comunque che i viola se la possano giocare per l'Europa".