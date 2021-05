Angelini: "Allegri non avrebbe accettato la Juve senza Champions League"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonello Angelini, giornalista:

“Allegri alla Juve? L’accordo c’è già dall’11 maggio, il primo incontro tra la dirigenza juventina e Allegri c’è stato due giorni prima della sconfitta casalinga contro il Milan. Nel contratto c’era una clausola per cui, se la Juve non fosse entrata in Champions League, Allegri non sarebbe andato ai bianconeri. Gli addii di Sarri e Pirlo? La Juve non può permettersi un anno senza vittorie, nella dirigenza è prevalso il diktat dell’avvocato Agnelli degli undici piemontesi tosti. Personalmente non sono d’accordo con questo tentativo di restaurazione. Donnarumma alla Juve? Spero che questa trattativa possa concretizzarsi presto sia perché non reputo Szcz?sny all’altezza sia perché la Juve ha sempre avuto il portiere della Nazionale italiana. Il futuro di Pirlo? Si parla del Sassuolo, ma, in ogni caso, credo che possa avere una carriera luminosa”.