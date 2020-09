Anellucci: "Prenderei Veretout per sostituire Allan, Cavani non andrà mai alla Juventus"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Claudio Anellucci, agente FIFA.

“Nandez? Profilo interessante e giovane, non lo si può avvicinare ad Allan perché sono diversi. Credo che Veretout sia più simile ad Allan, calcia punizioni e rigori, vede più la porta e ha qualche gol in più. Mi piace moltissimo già dai tempi di Firenze, in una squadra che vuole crescere e che vuole ricambi di livelli lui ci può stare. Nainggolan? Se vuole continuare a fare il giocatore deve rimanere in un luogo che lo protegga da distrazioni esterne al calcio. Cagliari è il posto ideale per fare benissimo. Chiaramente lui ha fatto molto bene in Sardegna, dove è tornato a essere quel giocatore che tutti apprezzavano. Cagliari non è Milano o Roma, fuori dal calcio hai poco da distrarti. Il problema è che se lui torna a Milano o a Roma o va a Napoli - città nella quale sono stato per tanto tempo - se fossi il suo agente non lo porterei mai. Cavani-Juventus? Conoscendo bene lui, non è uno che parla a caso. Io continuo a credere che non andrà mai alla Juventus".