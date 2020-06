Anellucci (agente): "Lozano è l'acquisto più sbagliato dell'anno ma Gattuso ha sbagliato..."

Ultime calcio Napoli - Durante Maracanà, su TMW Radio, è intervenuto il procuratore Claudio Anellucci che ha parlato dello strappo tra il Napoli e Lozano:

Lozano

"Sicuramente le strade si divideranno. Lozano uno degli acquisti più sbagliati dell'anno. Cacciare un giocatore prima di una finale atipica come questa non mi sembra la mossa migliore. Sarri? Alla Juventus è stata una scommessa sbagliata da tutti. Il nuovo ciclo in casa bianconera si chiama Guardiola". E su Immobile e l'ipotesi di mercato sul Newcastle: "Bisogna capire da dove arrivano i soldi e chi li mette. Oggi come oggi per far muovere Ciro dalla Lazio e far cedere Lotito dovremmo parlare di cifre altissime. L'alternativa è che resti a Roma, non c'è nessuna sua intenzione di andar via".