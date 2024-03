Andujar: "Il Napoli si riprenderà, era prevedibile qualche difficoltà dopo lo scudetto"

Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex portiere azzurro Mariano Andujar ha parlato anche della stagione del Napoli: "L’anno scorso è stato incredibile, incontrare qualche difficoltà era prevedibile. Auguro a Calzona di tornare a fare ciò che facevano prima anche se è difficile. Ma il Napoli nel futuro si riprenderà”.

Cosa farà in futuro l'ex portiere Andujar

Sul suo futuro invece: "Per adesso mi godo le giornate, faccio qualche riunione. Avrei dovuto parlare con Burdisso ma purtroppo con ciò che è accaduto a Barone non c’è stato modo. In futuro vorrei fare il direttore sportivo”.