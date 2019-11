Andrea Dossena: "Allan andava venduto nel gennaio scorso, adesso non vale più di 40 mln"

Notizie Calcio Napoli -Andrea Dossena, ex difensore di Liverpool e Napoli, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha una tifoseria passionale e vive di momenti di eccitazione o di depressione. Il Napoli ha di fronte un Everest molto più alto di quello terreno. Il Liverpool è al top della condizione psicofisica e sarà difficile far risultato lì, mentre il Napoli presenta un'involuzione da parte del gioco con problemi interni. Le inglesi soffrono gli ambienti esterni, ma stavolta il Liverpool è super convinto tra le mura amiche. Non sono nessuno per giudicare un totem come Ancelotti, ma ad un certo punto della stagione c'è bisogno di certezze e dovrebbe puntare su coloro che gli danno più sicurezza. Bisogna puntare su un modulo più congeniale alle loro caratteristiche, il Napoli ha bisogno di ricominciare da capo. Allan? Doveva essere venduto nel gennaio scorso, così come andavano venduti i giocatori che avevano mercato. Si poteva vendere Allan per poi andare su altri giocatori. Al Tottenham non hanno fatto mercato, ma i tifosi erano felici perchè sapevano che a Londra stanno rifacendo lo stadio. Allan a giugno non vale più di 40 milioni di euro. Avrei venduto Koulibaly per creare delle basi più solide da cui ripartire".