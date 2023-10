Ancona: "Napoli-Milan? Gli azzurri possono avere un vantaggio! Rossoneri attorcigliati su se stessi"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Adriano Ancona, giornalista:

“Napoli-Milan? A questa gara ci arriva meglio il Napoli perché il Milan è un po' attorcigliato su se stesso. Non glielo auguro, ma l’assenza di Osimhen potrà pesare come è accaduto anche l’anno scorso. Il Milan fa fatica a segnare, è Leao dipendente. Il Napoli può approfittare di questo periodo negativo del Milan. Vero è che si trattava di due gare complicate, contro Juventus e Psg e domenica ci sarà il Napoli, gara in cui entrambe dovranno dare risposte.

Kalulu ha fatto molto male in Champions, però la sensazione è che Pioli lo veda meglio a destra e questo potrebbe essere un vantaggio per il Napoli perché il giocatore deve ancora abituarsi alla posizione”