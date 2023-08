Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Napoli ai microfoni di Radio Serie A:

"Si è mai dato una spiegazione sulla fine della sua esperienza a Napoli? "A Napoli è successo quello che succede quando non crei un rapporto di fiducia tra le componenti. E quindi tra allenatore, squadra e società. Quando questo non si crea. Se mi dispiace? No, sono cose che succedono".