Ancelotti su James Rodriguez ai tempi del Real: "Può giocare ovunque, anche a centrocampo" [VIDEO]

Il Napoli vuole James Rodriguez, parola di Aurelio De Laurentiis su richiesta di Carlo Ancelotti: "James Rodriguez, noi abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James risponde ad un desiderio di Carlo Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco. Ma non si può mettere in dubbio la sua bravura e professionalità. Ad un certo punto bisogna anche responsabilizzare il proprio allenatore, lui lo desidera fortemente e sa cosa può rendere. Sa perfettamente quanto può essergli utile, io non faccio una piega. Anche se è costosissimo andiamo avanti".

Ancelotti su James Rodriguez ai tempi del Real Madrid

Ai tempi del Real Madrid, durante una conferenza stampa, fu chiesto ad Ancelotti di James Rodriguez e della sua posizione in campo: "Non ha problemi a giocare in ogni posizione in attacco. Lo possiamo utilizzare anche un po' più indietro, a centrocampo".

