Ultime calcio Napoli - Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Genk:

Domanda per Ancelotti. Uno psicologo nello staff? "Ho lavorato tantissimi anni al Milan con uno psicologo, è di grande aiuto. Dipende molto dalle valutazioni che i calciatori fanno di questa figura. Se lo si intende come valorizzatore di risorse umano è positivo, se lo si vede come uno psichiatra è assolutamente negativo".