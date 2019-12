Ancelotti a Sky: "Mi auguro di restare, domani faremo le valutazioni del caso con il presidente. Dimissioni? Mai... Incontro di comune accordo, nessun problema con la squadra"

Ultime notizie calcio Napoli - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il girone di Champions League è stato fatto bene, con coraggio e personalità. Visti i tempi, ce la teniamo molto stretta. E' una delle poche soddisfazioni che abbiamo avuto anche per demerito nostro. In Champions abbiamo dato dimostrazione di essere competitivi in Europa. Sabato pomeriggio ancora in panchina? Mi auguro di sì ma sono valutazioni da fare con il presidente, ci vedremo domani. Non ho saputo niente di contatti con altri allenatori, abbiamo pensato solo alla partita. I giocatori sono stati attenti ed hanno fatto bene, chiudendo subito la partita. Voci sulle dimissioni? No, mai fatte e mai le farò. La squadra ha qualità e le ha mostrate in Champions League mentre non siamo riusciti a farlo vedere in campionato. Napoli e Bayern Monaco? Situazioni diverse. A Monaco ci è stato uno scontro con la società soprattutto, pensavo fosse necessario un cambio generazionale e mi sono scontrato con alcuni calciatori. Qui invece la squadra non è riuscita ad esprimere il suo valore ma non c'è stato nessun attrito, solo alcuni casi isolati che capitano ovunque. E' un discorso completamente diverso. E' normale che sia messo in discussione, devo essere giudicato per quello che sto facendo ed i risultati non sono soddisfacenti. Vogliamo migliorare in campionato, spero che questa qualificazione ci tolga un po' di peso, questa squadra gioca con un fardello troppo pesante. In campionato è ancora lunga. Con tutti i calciatori a disposizione possiamo far bene, il recupero di Milik ed il miglioramento di alcuni elementi può consentirci il salto di qualità. Convocato da De Laurentiis? Sarà un incontro di comune accordo per valutare la situazione del momento".