Ancelotti: "Spero di restare più a lungo possibile a Napoli! Non voglio farmi mancar nulla, mi piace la gente. Sul rapporto con Davide..."

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ieri sera ha parlato ai microfoni di OttoChannel:

“Ho un buon rapporto con Napoli, la sera quando esco vado in qualche ristorante o in pizzeria. Mi piace molto il clima, l’ambiente, la vista e la socializzazione della gente“.

“Questa città poi, potrebbe essere ancora più bella se si apportasse qualche accorgimento culturale. Ma questo è proprio un problema di tuta l’Italia”.

“Il mio rapporto con Davide? Molto buono, lui è nel mio stesso ambiente ed è in continua evoluzione”.

“Da buon emiliano, sono un tipo molto socievole e mi trovo a mio agio in questa città. Ho passato le vacanze a Capri e ad Ischia, posti stupendi. Cosa mi mancherà quando andrò via? Spero di restare quanto più a lungo possibile e non farmi mancare niente”.