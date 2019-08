Ancelotti: "Domani vogliamo confermare quanto fatto di buono nella gara di Miami, Milik ha bisogno di tempo"

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla alla vigilia del match nella tournée americana contro il Barcellona. Dopo la gara vinta qualche giorno fa dal Barcellona 2-1, il Napoli cerca la rivincita. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24. “Domani vogliamo confermare quanto fatto di buono nella gara di Miami. Milik è un attaccante con una struttura fisica importante è normale che ci metta più tempo per entrare in condizione. I ragazzi stanno migliorando la loro condizione fisica, c’è chi sta leggermente più avanti e chi si è aggregato al gruppo da poco e sta lavorando per migliorare”.