Ancelotti contro le telecamere negli spogliatoi: "Non ha senso, il calcio non è più divertente e pensano di rimediare così"

Notizie Calcio Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Almeria. Nel corso del suo intervento si è detto contrario alle riprese delle telecamere negli spogliatoi prima del fischio d'inizio delle gare:

“Avere una telecamera negli spogliatoi non ha senso, sono d’accordo con Guardiola. Provano ad aumentare lo spettacolo inserendo più partite. Vedono che il calcio non è divertente e pensano di aumentare lo spettacolo per guadagnare di più ma chi ne risente sono i giocatori. Penso che il Real abbia il diritto di non cedere. Avere una telecamera negli spogliatoi non ha senso”.