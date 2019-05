Ancelotti a Radio Rai: "Koulibaly resta, non pensiamo alla Juventus! Faremo meglio il prossimo anno, ci sarà Mertens"

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio RAI 1alla fine della gra tra Bologna e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Come cambierà il Napoli nella prossima stagione?

"L'identità non cambierà molto, sarà un Napoli che cercherà di giocare a calcio come ha fatto anche stasera. Non c'e amarezza, la gara è stata buona, a parte qualche leggerezza dietro ma volevamo fare una buona gara e lo abbiamo fatto".