Ancelotti a KK: "Lavoriamo già per il prossimo anno, compreremo per migliorare. Questa squadra è serie e allenata bene"

Carlo Ancelotti è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Stiamo già lavorando per il prossimo anno, dobbiamo lavorare sulla fase difensiva per essere più compatti. Ci sono state molto indicazioni già questa sera per il Napoli del prossimo anno. Abbiamo tanti giocatori buoni, abbiamo utilizzato quasi tutti ma è normale che qualcuno ha giocato più di altri. L'intensità è molto importante, non voglio prendermi meriti ma questa squadra è allenata bene e ha tanta serietà se a fine stagione fa una prestazione del genere quando è già tutto scritto. Sono molto soddisfatto, è stato cambiato qualcosa e la squadra con impegno ha assimilato bene, tanta serietà ho visto da parte di tutti. Oggi parlare di mercato mi sembra difficile, non possiamo parlare di terzini quando ci sono state prestazioni ottime di Ghoulam e Malcuit. Vogliamo migliorare e lo faremo con lucidità, prendiamo giocatori per migliorare e non prendere tanto per prendere."