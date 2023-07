Anaune, il presidente: "Oggi col Napoli un privilegio unico, spero di bere una birra con Garcia dopo la partita! Un azzurro da togliere a Rudi? Dico..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente dell’Anaune Val di Non Luca Paternoster, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Oggi è una grande giornata per noi, non vediamo l’ora. L’emozione di affrontare i campioni d’Italia? Moltissima, è il mio primo impegno ufficiale dal presidente e vogliamo goderci questo privilegio unico, vederli da vicino e condividere il campo da calcio per 90 minuti: sarà unico per tutti quelli che saranno al campo oggi. L’entusiasmo dei napoletani che ha costellato le vite di chi vive qui è travolgente, noi siamo una squadra d’Eccellenza ed è un orgoglio ed un motivo di felicità potersi misurare con dei campioni del genere. Un calciatore del Napoli che toglierei a Garcia per schierarlo con l’Anaune? Ce ne basterebbe uno, qualsiasi! Io tifo Roma, ma apprezzo il calcio a 360 gradi: spero di fare una bella fotografia con Rudi Garcia, magari una battuta post-partita davanti ad una birretta fresca”