Amoruso: "Petagna merita di segnare, dà una grande mano alla squadra"

Ultime notizie calcio Napoli - Nicola Amoruso, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Petagna è un giocatore che merita di segnare per l'aiuto che dà alla squadra. Si nota meno, ma vi assicuro che è sempre lì a disposizione, lotta, fa salire la squadra. Nei meccanismi tattici è importante, ieri ha fatto un bel gol, un bel gesto tecnico. Coppa Italia? Squadre come il Napoli hanno bisogno di mettere trofei in bacheca perché vincendo si costruisce una mentalità vincente".