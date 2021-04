Amoruso: "Osimhen non infallibile sotto porta, meglio puntare su Mertens. Gattuso contestato? Sta lavorando bene"

Napoli Calcio - Nicola Amoruso ha parlato a La Repubblica di Juventus-Napoli:

Vuole fare un pronostico?

«Assolutamente no. Sarà una gara molto incerta. Non c’è una favorita, a mio avviso».

Ma il Napoli ci arriva meglio?

«Sicuramente. Gli azzurri si sono ripresi e hanno ritrovato l’identità con il ritorno dei giocatori più importanti. Il Napoli ha lo smalto giusto e mentalmente sta meglio della Juventus. Lo dimostrano gli ultimi risultati. I bianconeri però hanno sempre mille risorse, quindi non vanno mai sottovalutati. Sarà una bella partita».

È stato contestato Gattuso a Napoli.

«Secondo me in maniera eccessiva. Il Napoli non può prescindere da certi giocatori. Mertens, ad esempio, ha fatto la storia recente del club: cambia la partita con le sue giocate e ha una capacità realizzativa fuori dal comune. È normale fare fatica senza di lui, e il Napoli lo ha perso per diversi mesi. Gattuso sta lavorando bene, lo ha dimostrato con l’organico completo a disposizione. Non dimentichiamo che questo è un calcio diverso a causa del Covid 19: da mesi si gioca sempre, bisogna inventarsi le formazioni a causa dei tanti assenti e ci si allena poco».

Cosa pensa di Osimhen?

«Non ha giocato molto a causa degli infortuni, ma le sue caratteristiche sono chiare. Non è un grande bomber, ma ti apre le difese. Dà profondità ed è molto generoso. Non credo sia l’attaccante da 25 gol a campionato, gli affiancherei sempre un partner offensivo, magari proprio lo stesso Mertens. Osimhen non mi sembra infallibile sotto porta: con una sola palla a disposizione, non fa sicuro gol. Ma è molto giovane e può ancora migliorare».