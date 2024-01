Amoruso: "Napoli e Lazio ieri hanno pensato più a difendersi! Mazzarri senza Osimhen cosa può fare? Togliamo Lautaro all’Inter"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Nicola Amoruso, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli e Lazio ieri hanno pensato più a difendersi, è un punto importante per entrambe se pensiamo alle assenze importanti che c’erano, tanti titolari non erano disponibili ma mi piacerebbe vedere Mazzarri allenare una squadra quanto più completa possibile. Raspadori? Serve capire dove metterlo in campo, può subentrare benissimo però va valutato in un contesto diverso. Guardiamo chi c’era ieri in campo, Mazzarri senza Osimhen cosa può fare? Togliamo Lautaro Martinez all’Inter”