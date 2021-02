Amoruso: "Mertens incide nel Napoli quanto Lukaku nell'Inter, la sua assenza pesa. Gattuso? Non farei drammi"

Napoli - Nicola Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "E' un momento particolare per il Napoli, non bisogna fare drammi. Contro questa Atalanta che ha un'intensità superiore a tutti perchè ti chiude lì e non ti fa ripartire. E' stata una gara tattica però il Napoli di più non può fare perchè manca di giocatori che fanno la differenza davanti come esempio Mertens, senza di lui è come vedere l'Inter senza Lukaku. Vero, si è sbagliata qualche gara però giocando ogni tre giorni non hai tempo di rifiatare e gli infortuni sono aumentati in generale del 30%. Tutte hanno avuto degli alti e dei bassi"